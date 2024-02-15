Семёнов назвал причину провальной игры «Ахмата»

Текущий сезон у грозненского «Ахмата» не задался от слова совсем. Сейчас у клуба из столицы Чеченской республики лишь 13-е место турнирной таблицы и 18 очков в активе. А ведь в прошлом сезоне «Ахмат» под руководством Сергея Ташуева занял пятое место по итогу сезона.

Андрей Семёнов, ветеран «Ахмата» рассказал, почему так получилось.

«Еще при Ташуеве на сборе в Кисловодске играли шесть человек! Представь: три на три на полполя, все остальные — в лазарете. Столько народу переломалось…», - делится Семёнов для Sport24.

Напомним, что после первых четырёх туров из-за неудачных результатов «Ахмат» расстался с Ташуевым. Его заменил Мирослав Ромащенко.

«Не виню никого, мы сами офигевали от количества травм. Начали чемпионат «разобранными» - такой и старт был. А отрезок осени – следствие лета», - аргументирует Семёнов.

Ранее Семёнов назвал Грозный идеальным городом для футбола.