Семёнов: «Рано или поздно Ромащенко возобновил бы сольную карьеру»

Андрей Семёнов, игрок центра обороны грозненского «Ахмата» рассказал, что ожидал возобновления Мирославом Ромащенко сольной тренерской карьеры. Напомним, что ранее Ромащенко работал более десятка лет в тандеме со Станиславом Черчесовым. А в конце лета 2023 года он возглавил грозненский «Ахмат» и стал главным тренером клуба.

«Обсуждали с ребятами: рано или поздно это должно было случиться. С Черчесовым они находили баланс: Саламыч становился на трибуну, Юрьич — у поля и передвигал игроков, как ему видится. Но я ожидал, что Юрьич должен возобновить сольную карьеру», - делится Семёнов для Sport24.

При Ромащенко результаты «Ахмата» пока нельзя назвать удачными – клуб занимает 13-е место турнирной таблицы РПЛ с 18 баллами в активе.