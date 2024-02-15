Журавель: «Толстокожесть» помогает Промесу не реагировать на внешние новости»

Тимур Журавель, футбольный комментатор «Матч ТВ» оценил вчерашнее выступление Квинси Промеса в товарищеском матче. Напомним, что его «Спартак» играл в ОАЭ против «Кайрата» в товарищеском матче и победил (6:0).

Промес вышел на поле на 61- минуте и оформил дубль несмотря на то, что ранее, в этот же день, 14 февраля суд в Нидерландах приговорил его в шести годам тюрьмы.

«Толстокожесть» помогает Промесу не реагировать. Выйти на этом фоне, забить два, радоваться как обычно и, как говорят все футболисты, уметь переключиться от всего остального на поле, — это, конечно, крутое умение», - делится Журавель с «Матч ТВ».

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