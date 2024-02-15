​«Сочи» проиграл «Нефтчи», пропустив лишь раз

Клубы Российской премьер-лиги продолжают готовиться ко второй части сезона. В четверг «Сочи» проводил товарищеский матч против «Нефтчи». В игре был забит всего лишь один гол – его организовали футболисты азербайджанской команды.

«Сегодня не наш день. Обязательно проведём работу над ошибками и вернёмся с новыми силами», - говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

На текущий момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Футбольный сезон в Премьер-лиге возобновится уже через две недели.