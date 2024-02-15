​В ЦСКА прояснили ситуацию с Долговым

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций, отреагировал на информацию о форварде Александре Долгове. Сообщалось, что футболист находится на просмотре в ЦСКА и в пятницу сыграет за команду в закрытом матче против «Родины».

Брейдо подтвердил информацию о нахождении 25-летнего Долгова в расположении команды.

«Саша сейчас без контракта, набирает форму и, соответственно, находится в поисках нового клуба», - написал Брейдо в «Телеграме».

В то же время представитель ЦСКА выразил непонимание из-за информации о закрытом статусе матча, ведь его будут транслировать. К тому же «армейцы» помогают фанатам попасть на закрытую территорию отеля, где проходит игра, отметил Брейдо.