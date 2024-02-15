Семёнов – о Грозном: «Идеальное место, если ты семьянин и хочешь сосредоточиться на футболе»

Андрей Семёнов живёт в Грозном вот уже 10 лет. Зимой 2014 года он перебрался в столицу Чечни с Урала, где был игроком «Амкара» и стал игроком тогда «Терека», а ныне «Ахмата», клуба РПЛ. Андрей рассказал, кому больше подходит город, которому он отдал значительную часть своей карьеры.

«Идеальное место, если ты семьянин или просто хочешь сосредоточиться на футболе. Многие парни делают выбор не в пользу футбола, отказываются ехать в Грозный. Мне такой путь не близок. 10 лет назад в момент переезда у меня уже родилась старшая дочь. Концентрировался только на футболе и семье», - вспоминает Семёнов в интервью Sport24.

Отметим, что из «Ахмата» Семёнов получал несколько вызовов в национальную сборную России и играл за российскую команд на крупных международных футбольных форумах. Сейчас Андрею 34 года.

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