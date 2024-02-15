Семёнов: «Кузяев приходил в «Ахмат» пятым-шестым полузащитником»

Центральный защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов в своём клубе уже 10 лет. Застал он в клубе из столицы Чечни Далера Кузяева, который позже перебрался в «Зенит», а сейчас играет в «Гавре». В интервью известный центрдеф вспомнил, как Далер пробился в основу грозненского клуба.

«Приходил пятым-шестым центральным полузащитником. У него были очень сильные конкуренты — Маурисио, Адилсон… Когда все они переломались, мы приехали на «Петровский» к «Зениту». А он выдал такую игру, что потом больше не отдавал своего места», - вспомнил Семёнов для портала Sport24.

Напомним, что в 2017 году Кузяев перебрался в питерский «Зенит», а летом 2023 года после окончания контракта с питерцами переехал во Францию, где теперь защищает цвета «Гавра».

Ранее Семёнов оценил переход Далера в «Гавр».