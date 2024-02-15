У «Рубина» требуют более 1 млн евро за трансфер хорвата

«Рубину» интересен атакующий полузащитник Силвио Горичан, который выступает за «Локомотив» из Загреба. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», хорватский клуб требует за 23-летнего футболиста более 1 миллиона евро. «Рубиновые» не готовы платить такую сумму, переговорный процесс продолжается.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Силвио Горичана в 800 тысяч евро.

После первой части сезона «Рубин» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч в 2024 году команда Рашида Рахимова проведёт 2 марта – против «Краснодара».