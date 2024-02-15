​Кураньи: Смолов может стать тренером

Бывший футболист «Динамо» Кевин Кураньи считает, что у Фёдора Смолова есть шансы стать тренером после завершения игровой карьеры.

«Могу представить Смолова тренером после завершения карьеры. Он – хороший футболист, отлично понимает игру. После завершения карьеры он может быть тренером или менеджером», - цитирует Кураньи Metaratings.

Действующий контракт 34-летнего Фёдора Смолова с «Динамо» рассчитан до лета. В 21 матче нынешнего сезона нападающий записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров.

Отметим, что Кевин Кураньи выступал за «Динамо» в 2010-2015 годах.