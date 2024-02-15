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Агент Селюк: «Конате до лета в «Ахмате»

15 Февраля 2024 • 16:36 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы клубы из Испании, однако сейчас «Ахмат» не готов расставаться с Конате.

«Сейчас вообще ничего не хочется говорить по Конате, так как я занят другими вопросами и игроками. Конате до лета в «Ахмате». Может ли он остаться в России? Чисто теоретически — да. Но приоритет — Европа», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 22 матча, в которых забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 2,5 миллиона евро.

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АХМАТ УРАЛ
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