​Глушаков: «Многие любят ссылаться на возраст, но для меня это дико – смотрю на Модрича…»

Известный полузащитник Денис Глушаков высказался на тему возраста в футболе. В настоящий момент 37-летний игрок выбирает себе новый клуб.

«Многие любят ссылаться на возраст, но для меня это дико. Я смотрю на других футболистов моего возраста, к примеру Лука Модрич, и они выполняют огромный объём работы», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Глушаков отметил, что во время зимнего сбора в «Ростове» он почувствовал, что не уступает молодым игрокам и представителям сборной России. Учитывая этот факт, Глушаков считает, что ещё готов поиграть в Российской премьер-лиге.

Глушаков высказался о своём будущем после сборов с «Ростовом»