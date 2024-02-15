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​Глушаков: Легко нахожу общий язык с одноклубниками

15 Февраля 2024 • 15:57 Комментировать

Полузащитник Денис Глушаков высказался о своём пребывании в «Ростове» на зимнем учебно-тренировочном сборе. Недавно 37-летний футболист покинул расположение «жёлто-синих».

«Ни в одной команде у меня не было проблемы найти общий язык с партнёрами, тренерским штабом, персоналом и руководством. Какой я есть, такой и есть, ни в какие игры играть не собираюсь», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Глушаков отметил, что в «Ростове» он выполнял те же требования, что и остальные футболисты – никаких поблажек ему не предоставлялось.

Напомним, что в первой части сезона Денис Глушаков представлял «Спартак» из Костромы. В начале года контракт был расторгнут.

Глушаков высказался о своём будущем после сборов с «Ростовом»

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков
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