​Глушаков: Легко нахожу общий язык с одноклубниками

Полузащитник Денис Глушаков высказался о своём пребывании в «Ростове» на зимнем учебно-тренировочном сборе. Недавно 37-летний футболист покинул расположение «жёлто-синих».

«Ни в одной команде у меня не было проблемы найти общий язык с партнёрами, тренерским штабом, персоналом и руководством. Какой я есть, такой и есть, ни в какие игры играть не собираюсь», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Глушаков отметил, что в «Ростове» он выполнял те же требования, что и остальные футболисты – никаких поблажек ему не предоставлялось.

Напомним, что в первой части сезона Денис Глушаков представлял «Спартак» из Костромы. В начале года контракт был расторгнут.

Глушаков высказался о своём будущем после сборов с «Ростовом»