​Глушаков высказался о своём будущем после сборов с «Ростовом»

Денис Глушаков недавно покинул расположение «Ростова» после того, как провёл с командой часть зимних подготовительных сборов. По словам опытного полузащитника, он доволен своим пребыванием в ростовской команде, поскольку смог набрать оптимальную форму и почувствовать прилив сил. Также 37-летний Глушаков сказал несколько слов на тему своего будущего.

«Что касается дальнейшего продолжения карьеры, то есть звонки, варианты с новым клубом. Это вопрос, который будет решаться в течение следующих дней. Пока есть варианты, нужно выбрать правильное решение», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первой части сезона Денис Глушаков представлял костромской «Спартак» из третьего по рангу дивизиона.