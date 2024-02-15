Тугарев близок к переходу из «Ростова» в московский клуб

Атакующий полузащитник Роман Тугарев в ближайшее время может сменить клубную прописку. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 25-летний футболист близок к переходу из «Ростова» в «Торпедо». Ожидается, что московский клуб, ныне выступающий в Мелбет-Первой лиге, арендует Тугарева у ростовчан с правом дальнейшего выкупа. В настоящий момент клубы согласовывают детали сделки.

В сезоне 2023/2024 Тугарев поучаствовал в 12 официальных матчах «Ростова». В них футболист забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Романа Тугарева в 900 тысяч евро.