Семёнов назвал лучшего молодого игрока РПЛ

Игрок грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, кого считает лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги.

«Лучший молодой игрок - Кривцов из «Краснодара». Сильнейшим центральным защитником назову Осипенко, который достойно выглядит в «Ростове» и сборной», - передает слова Семёнова Sport24.

Андрей защищает цвета грозненского коллектива с 2014 года. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 34-летний футболист провел 11 матчей.

В настоящий момент чемпионат России находится на зимнем перерыве. Матчи возобновятся в марте. Лидером является «Краснодар», далее идут «Зенит» и «Динамо».