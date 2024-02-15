Бушманов ответил, готов ли работать в Медиалиге

Российский специалист Евгений Бушманов в беседе с журналистами высказался о Медиалиге.

«Сейчас конкретных вариантов нет. Медиалига? Не думал об этом, честно говоря. Не слежу за Медиалигой. Если бы поступило предложение, рассмотрел бы? Скорее нет, чем да», - передает слова наставника «РБ Спорт».

Напомним, что Бушманов отметился работой в «Локомотиве», подмосковных «Химках», молодежной сборной России. «Строгино», дублях «Шинника», «Сатурна», «Спартака».

В настоящий момент Премьер-лига находится на зимней паузе. Розыгрыш чемпионата страны возобновится в первых числах марта.