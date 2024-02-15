Президент «Железничара» высказался о дебюте Игнатьева

Зоран Наункович, президент «Железничара», высказался о дебютном поединке российского форварда Ивана Игнатьева за команду.

«Мы поздравляем Ивана с дебютом за наш клуб! Игнатьев был немного не в своей тарелке, но со временем все будет только улучшаться. Россиянин - большой игрок для «Железничара», - передает слова руководителя сербского клуба Sport24.

Напомним, что Игнатьев перешел в «Железничар» на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

В первой половине текущей кампании нападающий выступал за «Сочи». Иван провел 12 матчей в Премьер-лиге, забил два гола и сделал одну результативную передачу.