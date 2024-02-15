«Торпедо» хочет подписать полузащитника «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин находится в сфере интересов другого столичного клуба – «Торпедо». Об этом рассказал президент «автозаводцев» Александр Волнушкин.

«Вопрос аренды Зорина не закрыт. Он находится в рабочем состоянии. Действительно, «Спартак» не очень хочет отпускать игрока. Но я ничего не исключаю до закрытия трансферного окна», - передает слова руководителя «Чемпионат».

В первой половине нынешнего сезона Зорин выступал на правах аренды за минское «Динамо». Полузащитник принял участие в 11 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя ассистами.