Уткин: «Кто-то считает, что «Спартак» - жена Промеса»

Футбольный блогер Василий Уткин дал очередной комментарий по нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу. Накануне суд Амстердама приговорил нападающего к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«Возможно, кто-то считает, что «Спартак» - жена Промеса и должна оказывать ему поддержку. На эту тему мне спекулировать не хочется. Если «Спартак» так считает, то пусть продолжает делать то, что она должна», - рассказал Василий на своем канале в ютубе.

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.