Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Спартака» на предсезонном турнире.

- О чем может говорить победа «Спартака» на предсезонном турнире?

- Это всего лишь подготовка к возобновлению чемпионата. Не более того. Надо спокойно относиться к таким победам, потому что мы не раз видели, что «Спартак» выигрывал такие турниры, а когда начинался чемпионат, команда подходила к этому отрезку не в лучшей форме. Поэтому для меня самое главное – чтобы «красно-белые» подготовились к рестарту сезона. Первый матч турнира был с «Ростовом», и было видно, что южане лучше готовы, потому что они раньше вышли из отпуска. Сейчас Абаскаль немного отпустил нагрузку, поэтому с «Кайратом» футболисты более-менее были свежие. Но все равно это ни о чем не говорит. До возобновления РПЛ еще две недели, и за это время нужно планомерно поработать. Пока еще рано говорить, что «Спартак» в хорошей форме.

- Абаскаль продолжает ротировать состав. Как думаете, он все-таки остановится в итоге на одном варианте или так и будет его тасовать?

- Должен остановиться и определиться, на кого он будет делать ставку, хотя бы в первых матчах.

- Пока у «Спартака» только одно приобретение - Угальде. Нужно ли еще усиление?

- В оборону по любому нужен хороший центральный защитник. На Джикию Абаскаль особо не рассчитывает. Дуарте склонен к ошибкам. Из-за него было много пропущенных мячей. Поэтому нужен еще один хороший центральный защитник.

- В пару к Бабичу?

- Тренер будет смотреть, кто в лучшем состоянии.

- Чернов неплохо вчера сыграл с «Кайратом».

- Я всегда говорил, что нужно больше рассчитывать на российских ребят, Если будет доверие, человек будет расти и прогрессировать.

- Как вы отнеслись к ситуации с Промесом? Она может в дальнейшем отразиться на его игре? Есть мнение, что теперь Квинси надо будет обязательно перезаключать контракт со «Спартаком», а значит, он будет еще больше мотивирован проявить себя.

- В прошлом году он вообще не проходил сборы с основой. Но это ему не помешало быть лучшим на протяжении сезона. Самое главное, чтобы его не экстрадировали. А то, что он будет в порядке, я не сомневаюсь.

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- Пишут, что Маслов, Мозес, Мартинс и Классен могут покинуть «Спартак». Это верное решение клуба с ними расстаться?

- Сейчас в команде очень много народу и не все играют, как Маслов, например. Мозес с его опытом и мастерством еще поможет «Спартаку». Мартинс - игрок ротации, но он часто выходит на поле на позиции опорного полузащитника. Поэтому здесь должен тренер определяться. Если Абаскаль считает, что Мартинс слабее других, то должен его отпустить в аренду или продать. Что касается Классена, в чемпионате он практически не играет. Иногда выходит на Кубок, но это тоже не дело держать футболиста только из-за Кубка. Наверняка ему платят хорошую зарплату. Поэтому раз есть переизбыток игроков, их нужно отдавать.

- Впереди встреча с «Зенитом» в Питере. Шансы набрать в ней очки у москвичей минимальные?

- Шансы всегда есть, но будет очень тяжело. «Зенит» купил сильных молодых бразильцев, которые уже сейчас показывают неплохую игру. К тому же мы знаем, как «Зенит» настраивается на «Спартак», и как играет дома. Поэтому нас ждет тяжелый матч. Вот и посмотрим, чем «красно-белые» занимались на сборах.

- В чем-то у «Спартака» есть преимущество?

- Я пока его не вижу. Если бы игра была в Москве, я бы назвал преимущества. Можно сыграть от обороны и уповать на контратаки, благо впереди есть кому убежать и исполнить, но москвичи так не будут играть. Абаскаль не приверженец такой тактики. Думаю, он будет пытаться играть на встречных курсах, но в Питере это будет очень тяжело. Я больше склоняюсь к ничьей.

Елена Григорьевская