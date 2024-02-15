Уткин отреагировал на тюремный срок Промеса

Популярный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал решение суда Амстердама по делу нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. 32-летнего футболиста приговорили к шести годам заключения за контрабанду наркотиков.

«Человек пойман на наркотрафике… По-моему, хуже торговли наркотиками только педофилия, вот и всё. Потому что торговля наркотиками - это абсолютное зло. От этого люди умирают», - поделился мнением Уткин на своем канале в ютубе.

Контракт Промеса с «красно-белыми» рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше РПЛ он провел 17 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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