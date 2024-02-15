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Балахнин: «Спартаку» лучше усиливаться, иначе команду не вывести в лидеры» эксклюзив

15 Февраля 2024 • 12:01 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Спартака» на предсезонном турнире.

- О чем может говорить победа «Спартака» на предсезонном турнире?

- Вчера «Спартак» был явно сильнее «Кайрата». Но это стиль «Спартака». Когда он сильнее на голову, то доминирует и выглядит хорошо. Но когда в соперниках был «Ростов», мы видели, что получилось. Москвичи ничего не могли сделать, у них ничего не получалось. Рано говорить о том, как будет выглядеть команда Абаскаля после рестарта. Даже этот турнир не дает ответов на данный вопрос.

- Как думаете, Абаскаль все-таки остановится в итоге на одном варианте состава или так и будет его тасовать?

- Так и будет. У него есть игроки, и он их всех старается использовать. Это тенденции современного футбола – быть гибким в зависимости от того, с кем играешь. Если у тебя в обойме группа равноценных футболистов, то ротация состава – это нормально. Зачем останавливаться только на одиннадцати игроках? Поэтому Абаскаль пытается задействовать всех, выбирая, кто принесет больше пользы в конкретном матче.

- На сколько процентов должен быть стабилен состав любой команды?

- Стабильность тоже должна быть. У каждого клуба все равно есть обойма человек из шестнадцати, которая играет постоянно. В этом пределе и должен быть основной состав.

- Пока у «Спартака» только одно приобретение - Угальде. Нужно ли еще усиление?

- Нужно было изначально хорошее усиление, иначе команду не вывести в лидеры. Ярким примером может служить «Зенит». После ухода трех ведущих футболистов, питерцы попробовали играть теми, кто есть. У них не получилось остаться на прежнем уровне. И мы видим, сколько игроков они купили этой зимой. Они сделали выводы. А «Спартак» их не сделал. Потому что зимняя пауза – самый оптимальный момент, когда можно выбрать кого-то и вписать в состав. С прицелом на будущий сезон, а не на оставшиеся 12 туров.

- Пишут, что Маслов, Мозес, Мартинс и Классен могут покинуть «Спартак». Это верное решение клуба с ними расстаться?

- Из них мне никто не нравится, если говорить откровенно. Они не проявляли себя ярко. «Спартаку» нужно очищаться и брать новых игроков. Этим ребятам надо играть, чтобы прогрессировать. Держать иностранцев на лавке тоже нет смысла.

- Как вы отнеслись к ситуации с Промесом?

- Очень сложная ситуация, даже в плане отношения к футболисту. Просто такой клубок всего, что разобраться сложно. Надо быть в курсе, чтобы обвинять игрока или защищать. Нужно дождаться окончательного вердикта суда и потом делать выводы. Допустим, потом Нидерланды затребуют его. Как отдавать? Там наших людей тоже много, и они бы не отдали никого, если затребовать выдачу.

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- Как эта ситуация может в дальнейшем отразиться на игре Квинси? Есть мнение, что теперь ему надо будет обязательно перезаключать контракт со «Спартаком», а значит, он будет еще больше мотивирован проявить себя.

- Я считаю, что мотивация у него не может повыситься. Вокруг него столько всего творится, как можно играть лучше? Сейчас он думает о своих делах, о решении суда,

- Но он наверняка был готов к такому развитию событий.

- Это уже решение суда, а не просто ситуация. Он мог думать, что все обойдется. Понятно, что он профессионал и должен играть, но я не верю, что это может стимулировать.

- Но мы видели, с каким куражом Промес играл в матче с «Кайратом».

- У него сейчас футбол – это отдушина. Но он лишился родины, в том смысле, что не может туда поехать. Перепад может быть любой. А когда у него нет вдохновения, он играет средненько. Хотя уровень его игры позволяет даже не в очень хорошем настроении играть прилично.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Балахнин
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