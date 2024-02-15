Семёнов назвал лучшего футболиста РПЛ

Защитник Андрей Семёнов, который выступает за грозненский «Ахмат», рассказал, кого считает лучшим футболистом Российской премьер-лиги.

«Кто лучший футболист России? Пускай будет Клаудиньо. Из россиян никого не могу выделить», - передает слова футболиста Sport24.

В первой половине сезона чемпионата России Клаудиньо провел 18 матчей за петербургский «Зенит». На счету 27-летнего бразильского полузащитника три забитых мяча и четыре результативные передачи.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в таблице, отставая от «Краснодара» на два очка. Турнир возобновится в начале марта.