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Экс-игрок «Кубани» Селин оценил приход Сутормина в «Сочи» и уход Нобоа эксклюзив

15 Февраля 2024 • 11:52 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал аренду 30-летнего вингера Алексея Сутормина в «Сочи» и уход в эквадорский «Эмелек» 38-летнего полузащитника Кристиана Нобоа.

- «Зенит» сотрудничает с «Сочи» и зачастую отдаёт туда игроков в аренду. Сутормин не имел в «Зените» достаточной игровой практики, и руководство посчитало, что ему лучше продолжить карьеру в «Сочи».

- Год назад у Сутормина тоже было мало практики в «Зените».

- Может, на тот момент тренер думал, что Сутормин необходим команде, чтобы прикрыть какую-то позицию. Видимо, Сутормину ещё давали шанс, рассчитывали на какое-то его развитие. А потом посмотрели его статистику, оценили КПД и решили, что он «Зениту» больше не подходит. После 30 лет особых перспектив в футболистах зачастую не усматривают.

- В своё время Сутормин играл и забивал за сборную.

- Дальше в его игре наступил какой-то спад. Ожидать, что в этом плане будут улучшения, не стали.

- Для «Сочи» это усиление?

- Посмотрим, что получится. Туда взяли ещё Чистякова, нескольких легионеров. Теперь задача тренера «Сочи» –привести игроков к общему знаменателю и наладить между ними взаимодействие. Сейчас кажется, что это неплохой вариант для Сутормина и для «Сочи».

- В предыдущем матче на сборах «Сочи» выиграл у ЦСКА.

- Всегда приятно побеждать, но товарищеские матчи не основной показатель. У команд на сборах может быть разная готовность. Надо смотреть, как пойдут дела в чемпионате.

- Уход Нобоа – потеря для «Сочи»?

- Думаю, всё-таки нет. Годы берут своё, он больше не может выдерживать всю игру и приносить ту пользу, которую приносил в прошлые годы. Надо отдать Нобоа должное, раньше он много радовал хорошей игрой. Но время уходит. Задача Морено – сохранить «Сочи» прописку в Премьер-лиге. Для этого нужно, чтобы футболисты в том числе физически были хороши готовы.

- А если бы Нобоа вышел на пару матчей и забил бы дальними ударами?

- Во-первых, мы не знаем, было бы так или нет. Во-вторых, немаловажная деталь, сколько он получал по контракту. Наверняка в «Сочи» сделали такой анализ, оценили полезность и перспективы Нобоа и других игроков, которые есть на его позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Чемпионат России Сочи РПЛ Алексей Сутормин Алексей Селин ещё теги
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