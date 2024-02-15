Угальде: «Промес - мой пример для подражания»

Новоиспеченный нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился мнением о лидере «народной команды» Квинси Промесе.

«Промес рассказал об особенностях жизни в Москве. Он пример для подражания для меня. Я хороший футболист, готов к давлению. Хочу получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи», - передает слова Манфреда «Чемпионат».

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Промес был приговорен судом Амстердама к тюремному заключению сроком на шесть лет. Сторона 32-летнего футболиста собирается подать апелляцию.