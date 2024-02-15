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Генич пошутил о будущем Абаскаля в «Спартаке»

15 Февраля 2024 • 11:27 Комментировать

Популярный комментатор Константин Генич, который работает на телеканале «Матч ТВ», в шуточной форме высказался о триумфе московского «Спартака» на Зимнем Кубке РПЛ.

«Ну что, Абаскаль взял кубок, как и в прошлом году. Переподпишут?» - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Напомним, что срок действующего контракта Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до лета следующего года.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В рамках 19-го тура «народная команда» на выезде сыграет против петербургского «Зенита».

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Спартак Москва Константин Генич Гильермо Абаскаль ещё теги
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