Генич пошутил о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Популярный комментатор Константин Генич, который работает на телеканале «Матч ТВ», в шуточной форме высказался о триумфе московского «Спартака» на Зимнем Кубке РПЛ.

«Ну что, Абаскаль взял кубок, как и в прошлом году. Переподпишут?» - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Напомним, что срок действующего контракта Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до лета следующего года.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В рамках 19-го тура «народная команда» на выезде сыграет против петербургского «Зенита».