В ЦСКА прибыли два иранских футболиста

Два иранских игрока прибыли на стажировку в московский ЦСКА. Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, 17-летний Мани Кокаби и 19-летний Амирхоссейн Риванди будут тренироваться с молодежным составом команды.

«По итогам стажировки будет продолжена работа с молодыми талантливыми игроками из Ирана по их совместному обучению и развитию академией КИА и ПФК ЦСКА», - говорится в публикации российского топ-клуба.

После 18 туров чемпионата страны ЦСКА набрал 28 баллов. Подопечные Владимира Федотова занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Турнир возобновится в марте.