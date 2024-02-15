Хлусевич подвёл итоги выступления «Спартака» на Зимнем Кубке РПЛ

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал итоги выступления команды на Зимнем Кубке РПЛ. «Красно-белые» выиграли турнир, опередив «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли».

«Первый матч мы проиграли. Он получился смазанным. Но ничего страшного. Потом выиграли два матча с хорошим счётом и с неплохой игрой. Будем разбирать, есть ошибки и есть над чем работать», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.