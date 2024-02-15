В «Локомотиве» рассказали о возможном возвращении Сёмина

Российский специалист Юрий Сёмин может вернуться в «Локомотив».

По словам председателя совета директоров московского клуба Юрия Нагорных, «железнодорожники» находятся в поиске решения для возвращения Сёмина.

- В данный момент мы пока не нашли роль для Юрия Павловича в текущем составе «Локомотива», чтобы можно было вписаться в тот штаб, в ту работу клуба, которая проводится. Вместе с тем мы продолжаем над этим работать, думаю и уверен, что найдем решение, - приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Сёмин покинул «Локомотив» летом 2020 года. Его последним клубом в тренерской карьере был «Ростов».

«Локомотив» под руководством Юрия Сёмина три раза выигрывал чемпионат России и шесть раз выигрывал Кубок страны.

«Локомотив» в текущем сезоне занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав в 18 турах 31 очко. В первом матче после зимней паузы подопечные Михаила Галактионова в гостях сыграют против московского «Динамо». Встреча пройдёт 3 марта и начнётся в 16:30 по московскому времени.