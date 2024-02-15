Семёнов оценил уровень РПЛ

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов поделился мнением об уровне футбола в чемпионате России.

«По зрелищности стало лучше. Матчи бывают веселые. А про уровень соглашусь. Раньше была видна разница в классе между первой командой и 16-й. Сейчас кто угодно может обыграть кого угодно», - рассказал Семёнов в интервью Sport24.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 17 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. Лидером является «Краснодар», далее располагаются петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Турнир возобновится в начале марта.