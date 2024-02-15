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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бомбардирская гонка тех, кому за 30: Обгонят ли Смолов с Дзюбой Заболотного

15 Февраля 2024 • 16:00 Комментировать

Результаты футболистов, находящихся в возрастной группе и уже шагнувших в «четвертый десяток», порой сравнивают с их же достижениями в оптимальные периоды игровой карьеры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» проанализировало бомбардирские способности игроков РПЛ текущего сезона из возрастной группы «30 +».

Чужеземцы и здесь впереди

Как и в целом в РПЛ, так и в споре возрастных футболистов в лидерах нападающие из дальнего зарубежья. Нисколько не удивляет нахождение среди трёх лучших форвардов Квинси Промеса. «Спартаковский Антоха» продолжает заколачивать свою дежурную дюжину голов. Пока у него шесть попаданий в цель и третье место в списке. Спасать свой «Урал» в гонке за выживание будет и Андрей Егорычев. Ему вполне по силам составить конкуренцию Промесу.

Кордоба

Лидер РПЛ – «Краснодар». Закономерен тот факт, что и список бомбардиров возрастной группы «30 +» возглавляет представитель клуба Галицкого. Джон Кордоба отметил тридцатилетний юбилей совсем недавно – 11 мая. Уже третий сезон колумбиец проводит в миллионном Краснодаре. И именно здесь он выдаёт лучшие в своей карьере бомбардирские показатели: 28 забитых мячей в 54 проведённых матчах. До этого за 13 лет профессиональной карьеры в лучшем случае «колумбийский Дрогба» подтягивался к 40% результативности (в среднем два мяча за пять проведённых игр), как это было в период его пребывания в «Кёльне» в сезонах 2017-2020 (33 забитых мяча в 78 матчах).

Герои вчерашних дней

Экс-форварды сборной России Фёдор Смолов и Артём Дзюба ещё бороздят просторы чемпионата России. Бороздят настолько, насколько им позволяет их мастерство, физические кондиции и… соперники. Оба уже находятся в том возрасте, когда лучшие годы из игровой карьеры остались в прошлом, но потенциал каждого использован ещё не полностью. Оба надеются «вскочить в вагон уходящего поезда». Лебединой песней стал домашний чемпионат мира 2018 года. Причём если для Дзюбы и К° это действительно пик карьеры, во всяком случае в сборной, то для Смолова, после промаха «с точки» в четвертьфинальном поединке с хорватами в бессонную июльскую ночь, воспоминания о времени, проведённом на стадионе «Фишт», не наполнены удовлетворением в полной мере. Многочисленными болельщиками Фёдор тогда воспринимался как «могильщик сборной». Дзюба, перейдя в «Локомотив» прошлой зимой, в оставшейся части сезона-2022/23 отличился восемь раз. Догнать Кордобу россиянам вряд ли удастся, а вот дотянуться до своего соотечественника Антона Заболотного «героям вчерашних дней» вполне по плечу.

 Бомбардиры РПЛ из возрастной группы «30 +»

Игрок Клуб Возраст Количество забитых мячей  Количество матчей в сезоне-2023/24
Джон Кордоба «Краснодар» 30 8 16
Антон Заболотный ЦСКА  32 6 17
Квинси Промес «Спартак» 31 6 17
Андрей Егорычев  «Урал» 30 5 17
Артём Дзюба «Локомотив» 35 4 16
Фёдор Смолов «Динамо» 33 4 16

Константин Лицин

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