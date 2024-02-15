Бояринцев высказал мнение о приговоре Промеса

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о судебном приговоре нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Я бы не стал торопиться его осуждать. Неизвестно, как была выстроена защита, и, по сути, нам известно только мнение одной стороны. Возможно, все не так уж и плохо, как нам рассказывают», - передает слова Бояринцева RT.

В среду, 14 февраля, стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков.

Трудовое соглашение Квинси с московским клубом рассчитано до конца июня нынешнего года.