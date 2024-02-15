Угальде: «Спартак» должен победить «Зенит»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, перешедший в зимнее трансферное окно, поделился мыслями о поединке против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

«Знаю, что игру с «Зенитом» можно назвать дерби. Это важный матч. Будет сложно, но мы должны победить. Сыграть так, как надо, чтобы взять три очка. Это наша цель», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится в начале следующего месяца на стадионе в Санкт-Петербурге. В преддверии игры хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости находятся на пятой строчке.