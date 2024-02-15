Угальде оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ

Новичок московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я оптимист. Мне кажется, у нас есть шансы. Да, сложно, до «Краснодара» 8 очков. Но надо бороться и побеждать», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Угальде присоединился к «красно-белым» в зимнее трансферное окно. Предыдущим клубом Манфреда был нидерландский «Твенте».

В первой половине сезона Эредивизии нападающий провел 18 поединков. На счету Угальде семь забитых мячей и шесть результативных передач в чемпионате Нидерландов.