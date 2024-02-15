Повторение в виде фарса: Абаскаля вновь сватают в Испанию, но это уже не вызывает интереса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вновь попал в слухи с возможным назначением в испанский клуб Примеры. Однако в этот раз никто всерьёз это даже не хочет обсуждать, и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет почему.

История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии с «Кадисом» …

Около трёх недель назад испанские СМИ отправляли Гильермо Абаскаля в «Кадис». Тогда эта тема активно обсуждалась, просачивались подробности потенциальных переговоров. Якобы «Спартак» даже готов был отпустить, если бы «Кадис» выплатил неустойку. Тогда все эти слухи выглядели как большая напасть, стань они правдой.

Уж явно в планы «Спартака» не входил поиск нового главного тренера в авральном режиме накануне отлёта команды на сборы. В спортивном плане это была бы трагедия. Ведь начинать подготовку к сезону «красно-белые» были бы вынуждены под руководством Вадима Романова, который возглавляет молодёжку, или Дмитрия Комбарова, который принял возродившуюся «двойку».

… второй - в виде фарса с «Райо Вальекано»

Если история с «Кадисом» активно обсуждалась, то новые слухи о том, что Абаскаль был в списке претендентов на пост наставника «Райо Вальекано», кажется, особо никого не заинтересовали. Кроме улыбки, откровенно говоря, это ничего не вызвало. Во-первых, сохранились все те же аргументы «против» приглашения испанца в Примеру. Мадридский клуб борется за выживание, и в этой ситуации звать тренера без серьёзного опыта выглядит слишком большим риском.

Во-вторых, уже действительно забавляет тайминг появления слухов о наличии интереса к Абаскалю из Примеры. По странному совпадению они всегда появляются ровно в тот момент, когда наставнику резко нужно подтвердить свой статус.

Слухи из Испании как самооборона Абаскаля

За время работы Абаскаля в «Спартаке» трижды так или иначе обсуждалась тема, что он может возглавить клуб из Испании. Прошлой зимой была «Севилья», и после появления этих разговоров «красно-белые» продлили контракт с наставником на улучшенных условиях. В этом январе разговоры об интересе к Абаскалю со стороны «Кадиса» поступили через пару дней после того, как публично было озвучено, что «Спартак» имеет план В на случай, если тренер не справится со своей работой. Сейчас же тренер находится под гнетом критики из-за конфликта с Джикией. И как будто специально под это появляются слухи про «Райо Вальекано». Это звучит как ответ Абаскаля: «Хотите встать на сторону игрока? Да пожалуйста! Я не пропаду, меня вон в Примеру зовут».

При всём уважении к Абаскалю, все эти слухи выглядят удивительно. В конце концов даже в Российской премьер-лиге есть испанский тренер с опытом работы в сборной родной страны, в «Монако» и Примере, но его почему-то не сватают никуда. Причём с этой точки зрения Роберт Морено из «Сочи» выглядит чуть предпочтительнее Абаскаля.

Когда слухи про отъезд Абаскаля можно будет воспринимать серьёзно

В то, что посреди сезона клуб, борющийся за выживание в Примере, позовёт Абаскаля, не верится абсолютно. Для понимания стоит отметить, что «Кадис» в итоге в январе назначил на пост наставника Маурисио Пеллегрино, который ранее возглавлял «Валенсию», «Алавес», «Саутгемптон» и «Леганес». Это тренер с более серьёзным резюме.

Можно предположить, что летом, перед началом нового сезона, какой-нибудь испанский клуб позовёт Абаскаля. Сделать ставку на молодого специалиста проще в тот момент, когда будет время для его замены, если он не даст результата. Вряд ли в Испании всерьёз следят за чемпионатом России, но отсутствие успехов даже на нашем уровне скорее сыграет в минус наставнику. В конце концов для любого потенциального работодателя предпочтительнее пригласить специалиста, который чего-то добился, чем того, который этого не сделал.

Роман Андреев