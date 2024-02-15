Тюкавин назвал суперклуб, в который хочет перейти

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в беседе с журналистами поведал о своей футбольной мечте. Российский нападающий хотел бы сыграть за мадридский «Реал».

«Уровень «Реала» - это вообще реально? Может, и реально. Почему нет? Надо стараться больше забивать, а дальше, может, и получится, заметят. Не люблю что-то загадывать», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Тюкавин является воспитанником академии «бело-голубых». В первой половине нынешнего сезона форвард провел 23 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до середины 2028 года.