Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин назвал суперклуб, в который хочет перейти

15 Февраля 2024 • 09:56 Комментировать

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в беседе с журналистами поведал о своей футбольной мечте. Российский нападающий хотел бы сыграть за мадридский «Реал».

«Уровень «Реала» - это вообще реально? Может, и реально. Почему нет? Надо стараться больше забивать, а дальше, может, и получится, заметят. Не люблю что-то загадывать», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Тюкавин является воспитанником академии «бело-голубых». В первой половине нынешнего сезона форвард провел 23 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до середины 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Динамо Москва Константин Тюкавин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Чалов может проститься с ЦСКА Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля» Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Февраля
11:08 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич подвёл итоги выступления «Спартака» на Зимнем Кубке РПЛ
11:05 · Россия. Премьер-лига
Денисов — о победе над «Кайратом»: «Было видно, что команда мотивирована, заряжена»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Задача «Динамо» — выиграть чемпионство»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин — о сборах при Личке: «Умирали, но вытерпели»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов — о ситуации с Промесом: «Для меня амстердамский суд — вообще не показатель»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Семёнов оценил уровень РПЛ
10:16 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Хлусевич высказался о ситуации с Промесом
10:14 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев высказал мнение о приговоре Промеса
10:07 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Спартак» должен победить «Зенит»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартаку» и Абаскалю нужно остановиться на одном составе»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Угальде оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ
09:56 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин назвал суперклуб, в который хочет перейти
09:49 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин — о гонке бомбардиров: «Постараюсь обогнать Кассьерру во второй части сезона»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин сделал выбор между Холанном и Мбаппе
09:26 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ахмата» Семёнов: «Были токсичные моменты, когда ко мне относились несправедливо»
Все новости
Рекомендуем