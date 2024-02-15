Игрок «Ахмата» Семёнов: «Были токсичные моменты, когда ко мне относились несправедливо»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал о своём самом непростом периоде в клубе.

«Были токсичные моменты, когда ко мне относились несправедливо. Я уже упоминал, с кем они связаны. Такое всегда давило», — цитирует Семёнова Sport24.

Самым ярким же моментом Семёнов назвал победу над «Спартаком» (4:2), когда «Ахмат» играл в меньшинстве.

В текущем сезоне Семёнов провёл за грозненскую команду 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Цвета «Ахмата» футболист защищает с 2014 года.

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.