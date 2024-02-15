Титов прокомментировал победу «Спартака» в товарищеском турнире

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу «красно-белых» в товарищеском турнире на сборе в ОАЭ.

«Порадуемся победе, всегда приятно выигрывать, даже если это товарищеский турнир. Положительные эмоции после победы важны для футболистов, но это должно перейти и на официальные игры», - передает слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» занимает пятое место в таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов. В рамках 19-го тура Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с петербургским «Зенитом».