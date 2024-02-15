Титов отреагировал на 6 лет тюрьмы для Промеса

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов отреагировал на судебный приговор нападающего «народной команды» Квинси Промеса.

«Переживаю из‑за ситуации с Промесом, как дело развернётся дальше. Честно, меня такое решение суда пугает. Любая поездка за пределы России может закончиться для Квинси плохо», - передает слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, что суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к шести годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков. Сторона Промеса готовится подать апелляцию.

В текущем сезоне РПЛ Квинси сыграл 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть ассистов.