Талалаев высказал мнение о тюремном сроке Промеса

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

«Давайте дождёмся, к чему приведёт апелляция. Хотел бы я, чтобы такие футболисты выступали у нас? Если брать класс игрока, то у нас не хватает звёзд. Если говорить о репутации, тут всё по‑другому», - рассказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что 32-летнего нападающего признали виновным в деле о контрабанде наркотиков. Сторона Промеса собирается подать апелляцию на решение суда.