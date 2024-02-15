Тюкавин: «Знал и верил, что останусь в «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поведал о процессе пролонгации сотрудничества со столичным клубом.

«Я знал и верил, что останусь в «Динамо». Это было самым главным, сразу же принял такое решение. Не было никаких предпосылок к тому, что уйду. Поддержка мне не требовалась», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Новый контракт Тюкавина с московским клубом рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне Константин принял участие в 23 поединках, отметившись девятью забитыми мячам и шестью голевыми передачами. По итогам 18 туров Премьер-лиги «Динамо» занимает третье место в таблице.