Кузьмичёв: «Спартаку» совершенно спокойно можно сотрудничать с Промесом»

Экс-заместитель гендиректора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о ситуации нападающего Квинси Промеса.

«Сторона Квинси будет подавать апелляцию. Конечно, из-за нее ситуация не поменяется. Пока не будет окончательного решения суда, «Спартаку» совершенно спокойно можно сотрудничать с Промесом», - передает слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шестилетнему тюремному заключению за участие в контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне Премьер-лиги Квинси провел 17 матчей, отметившись шестью голами и шестью ассистами.