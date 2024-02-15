Деменко отреагировал на тюремный срок Промеса

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко отреагировал на решение суда Амстердама приговорить нападающего Квинси Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Вернется он или нет, сложно сказать. Читал, что из ОАЭ могут экстрадировать. Был бы в России, в какой-то степени был бы другой вопрос. Эти моменты во многом зависят от руководства», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 32-летний нидерландец провел 21 поединок за «красно-белых», в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.