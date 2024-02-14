Нагорных: «Все, кто пытались списывать Дзюбу, просчитались»

Юрий Нагорных, председатель совета директоров столичного «Локомотива» оценил форму одной из главных звёзд клуба – форварда Артёма Дзюбы.

«Не скажу, что у него упала результативность, он настоящий борец и важный игрок для коллектива. Спортсмен, который на тренировки всегда с особым настроением выходит бороться и развиваться. Большой пример для нашей молодежи, пример отношения к футболу. Конечно, я уверен, те, кто пытался списывать Артема, просчитались», - говорит Нагорных телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, Дзюба стал игроком «Локо» уже как год. В текущем сезоне Артём сыграл за московский клуб в 20 матчах, забил четыре гола и оформил четыре ассиста.

Прошлой весной форвард оформил восемь голов и отдал пять голевых передач в рамках 11 матчей РПЛ.