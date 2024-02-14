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Нагорных рассказал о переговорах по контрактам с Миранчуком и Жемалетдиновым

14 Февраля 2024 • 23:21 Комментировать

Глава совдира московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о двух игроках «железнодорожников», у которых после окончания сезона к концу подойдут трудовые соглашения с клубом. Речь идёт про полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

«Договорились с Антоном, Рифатом и агентом Вадимом Шпиневым, что пока мы это не обсуждаем. Футболисты пашут на сборах и очень прилично сейчас выглядят. Решим это в оставшейся части сезона», - говорит Нагорных телеканалу «Матч Премьер», добавив, что очень хочет, чтобы оба игрока остались.

Напомним, что ранее пресса связывала Миранчука с переездом в стамбульский «Бешикташ», один из топ-клубов Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук Юрий Нагорных Рифат Жемалетдинов ещё теги
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