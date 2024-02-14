Семёнов – о Кузяеве: «Далер поехал за мечтой, это здорово»

Летом 2023 года российский полузащитник Далер Кузяев отправился из питерского «Зенита» в «Гавр». Спустя полгода защитник Андрей Семёнов, бывший одноклубник Кузяева по «Ахмату» оценил такой выбор Далера.
«Полагаю, своё он уже заработал в «Зените» и поехал за мечтой. Это здорово», - цитирует Семёнова Sport24.
Напомним, что «Гавр» только в этом сезоне вернулся в Лигу 1 после довольно длительного отсутствия.
«Мог выбрать клуб и посильнее, но он мечтал поиграть за границей и в итоге выбрал мечту. Крутой поступок, иначе не сказать», - добавляет Семёнов.
«Гавр» после 21 тура Лиги 1 идёт на 11-м месте с 24 набранными очками.
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