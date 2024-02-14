Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре команды Гильермо Абаскаля на предсезонных сборах.

- Как вам игра «Спартака» с «Кайратом»?

- На фоне соперника «Спартак» выглядел очень убедительно. Во всех линиях он имел преимущество. Была видна хорошая физическая готовность, огромное желание играть, независимо от результата. Чувствуется, что у ребят есть желание отвоевывать место в составе. Все резервисты, которые выходили, с точки зрения творческой направленности выглядели чуть хуже, чуть лучше, но в основном пытались поддержать игровой ритм. С точки зрения качества игры, много было хороших комбинаций. Мне сложно определить, кто сегодня лучший в атакующей линии. Соболев забил, Зиньковский во втором матче забивает. Промес вышел очень мотивированный. Мне понравился эпизод, когда Угальде отдал голевой пас Промесу. Это передача футболиста, понимающего, как в данной ситуации необходимо действовать. Он сделал это на сто процентов.

- «Кайрат» не понравился?

- Он явно уступал «Спартаку». И с точки зрения командных решений, и по функциональному состоянию. Ребята не так держали скорость. Но при этом я бы отдал должное москвичам, которые, крупно ведя в счете, не искали возможность для пауз, а все время нагнетали, играли направленно в сторону ворот соперника и постоянно имели моменты.

- «Зениту» стоит опасаться такого «Спартака» в первом весеннем матче?

- «Спартак» даст бой питерцам. Но в последних матчах «Зенит» выглядел очень динамично. Его отличает выстроенная игра. Ребята там четко и ясно понимают, как себя надо вести. Их готовность и возможности позволяют это делать. Мне «Зенит» на сегодня нравится больше, что команда Абаскаля. Но «красно-белые» эмоциональны, охочи до игры и находятся в хорошем физическом состоянии.

- В чем-то «Спартак» превосходит «Зенит»?

- Только эмоциями и желанием.

- Промес вышел на замену, забил и вообще здорово смотрелся. На это повиляла ситуация с судом?

- Трудно сказать. То ли он чувствует ответственность перед командой, то ли просто находится в хорошем игровом тонусе.

- Эта ситуация может в дальнейшем отразиться на игре Квинси?

- Смотря, как пойдет дело вокруг него.

Реклама

- По сегодняшнему матч показалось, что у «Спартака» нет слабых мест.

- Это на фоне соперника. Но в любом случае команда сейчас на правильном пути.

- Пишут, что Маслов, Мозес, Мартинс и Классен могут покинуть «Спартак». Это верное решение клуба с ними расстаться?

- Пока нет официальной информации об этом. Им не хватает игрового времени, а футболист без игры – это птица без крыльев.

- Вас не удивляет, что Мозес не может выиграть конкуренцию? Его уровень виден невооруженным глазом.

- Он себя так оценивает, что должен играть. А дальше все определяет тренер. Он подбирает себе футболистов, которые ему необходимы.

Реклама

- На что «Спартак» может претендовать, исходя из того, что мы увидели на этом предсезонном турнире?

- Есть шансы на медали. Но мы не видим в полном объеме конкурентов. Только «Зенит». «Краснодар» сегодня не проявил себя, проиграл «Астане». Мы можем говорить, отталкиваясь от игры «Спартака», но все познается в сравнении.

Елена Григорьевская