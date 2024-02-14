Кандидатуру нигерийского легионера московского «Спартака» Виктора Мозеса предложили нескольким клубам ОАЭ, страны, в которой сейчас «красно-белые» проводят свои зимние сборы. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Мозес находится в «Спартаке» уже третий год – с лета 2021 года. В этом сезоне на счету знаменитого 33-летнего нигерийца 13 выходов на поле в составе московского клуба, в которых он забил один гол и ещё один раз отличился голевой передачей.

Ранее появилась новость от инсайдера Ивана Карпова о том, что «Спартак» может расстаться с четырьмя игроками. Мозес в этот список вошёл.