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Гладилин: «Пока у Абаскаля идет поиск оптимального варианта состава» эксклюзив

14 Февраля 2024 • 22:21 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре команды на предсезонных сборах.

- Как вам игра «Спартака» на турнире и в матче с «Кайратом»?

- Это был лишь предсезонный турнир, и он завершился для команды Абаскаля очень хорошо. Ребята сегодня вышли играть с настроением, с полной самоотдачей. Понятно, что москвичи классом выше, плюс «Кайрат» не успел восстановиться после матча с «Ростовом». Первый тайм «красно-белые» провели очень хорошо. В состав вернулся Соболев, немного поменялась оборона. То есть идет поиск оптимального варианта состава. В отличие от матча с «Ростовом» «Спартак» уже набрал кондиции и выглядел достойно. В команде видна серьезная конкуренция во всех линиях, особенно в атаке.

- В пару к Бабичу Абаскаль выпустил Чернова. Это не удивило? И как вам Чернов в паре с Бабичем?

- Сложно сказать, потому что сегодня был не тот соперник. Если бы Чернова поставили против «Ростова», у которого в атаке играют мощные футболисты, как Комличенко, - другое дело. А сегодня соперник не создал каких-то проблем обороне.

- То есть выход Чернова сейчас ни о чем не говорит?

- Видимо, тренер ищет варианты. Предстоит матч с «Зенитом» и «Оренбургом» на Кубок, и оба этих матча надо провести успешно, если команда хочет на что-то претендовать.

- Уже вырисовывается какой-то состав, или пока мы видим эксперименты?

- С «Зенитом» выйдут опытные игроки. Зобнина уже точно перевели на фланг. Есть Хлусевич, Бабич. А вот по вратарской линии сложно сказать. Кто выйдет вторым центральным защитником с Бабичем - пока тоже не понятно. В полузащите игроков тоже предугадать тяжело, как и фланги. Мы увидели, что Промес находится в хорошем состоянии, Соболев хорошо сегодня вышел, старался.

- Как вам Угальде сегодня?

- Хорошо сыграл. Мне он понравился. Новичок уже адаптировался в коллективе, со всеми общается. Хотя тот факт, что он не говорит по-русски, - пока проблема для него.

- Пишут, что Маслов, Мозес, Мартинс и Классен могут покинуть «Спартак». Это верное решение клуба - с ними расстаться?

- Правильное решение. Держать 22 примерно равноценных игрока, многие из которых не попадают в состав, – не правильно. Особенно это касается легионеров, которые высокооплачиваемые. Причем все они в расцвете сил, им надо играть.

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- Вас не удивило, с каким желанием и азартом вышел на замену Промес, учитывая последние новости?

- Он уже набрал кондиции, знает свою ситуацию и понимает, что ему надо будет продлевать контракт. Есть судебные решения, которые чреваты для него, значит, ему надо оставаться играть здесь как можно дольше. Он и так все время старается, когда выходит на поле, и заслужил следующий контракт для себя. Так что ситуация стимулирует его, потому что деваться некуда.

- То есть эта ситуация может пойти в плюс для «Спартака», который получит высокомотивированного Промеса?

- Конечно. Он будет играть так, как умеет. Очень важно, чтобы каждый футболист был мотивирован на каждый матч. Все-таки РПЛ ниже европейских чемпионатов.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
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