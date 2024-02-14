Гладилин прокомментировал возможное задержание Промеса на границах Евросоюза

14 февраля стало известно о том, что в Нидерландах нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса приговорили к шести годам лишения свободы. Позже появилась информация о том, что футболиста могут передать Нидерландам из любой страны Евросоюза, чью границу он пересечёт. Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин оценил такой вариант.

«Ну это юридические моменты. В контракте должно быть все эти факторы учтены», - говорит Гладилин Vprognoze.ru.

Напомним, что в вечернем матче против «Кайрата» Промес отличился двумя забитыми голами.

​Суд вынес постановление об аресте Промеса – источник